«Нужно просто продолжать гнуть свою линию». Томпсон — о серии «Майами» из шести побед

Защитник «Майами Хит» Клэй Томпсон объяснил, за счёт чего команда смогла одержать шесть побед подряд.

«Нужно просто продолжать гнуть свою линию. Не читать негативные новости, потому что некоторые из нас давно в лиге и понимают, что на протяжении долгого регулярного чемпионата бывают взлёты и падения… Ты продолжаешь делать то, что у тебя хорошо получается… и в итоге всё изменится», — приводит слова Томпсона аккаунт The HEAT Realm в социальной сети Х.

Стоит отметить, что «Майами» начал сезон с четырёх поражений подряд. В следующем матче команда сыграет с «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоится 23 ноября.