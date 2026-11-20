Бывший игрок НБА Джефф Тиг ответил на вопрос, кто является лучшим баскетболистом «Бостон Селтикс» после Ларри Берда — Пол Пирс или Джейсон Тейтум.

«Я скажу: Пол Пирс. Когда Пол Пирс играл за «Селтикс», он был чертовски хорош. Но у Джейсона Тейтума, вероятно, гораздо больше попаданий в символические сборные All-NBA и тому подобного. Я думаю, если бы Пол Пирс играл в эту эпоху баскетбола в своем прайме, его могли бы воспринимать совершенно иначе, даже несмотря на то, что он был крут в своё в