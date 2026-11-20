Известный спортивный аналитик Стивен Эй Смит заявил, что звёздный греческий форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо находится в превосходной физической форме и выглядит даже мощнее, чем раньше, сообщает аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

«Я был на игре в Майами на днях… Яннис смотрится крупнее, выглядит свежим, кажется сильным и создаёт впечатление, что он по-настоящему готов. Это один из пяти лучших игроков на планете. Я его ни в коем случае не сбрасываю со счетов! Он из тех самых воинов. Он не собирается никуда уходить и расслабляться… Вот кто он такой!» — приводит слова Смита аккаунт Heat Central в социальной сети Х.