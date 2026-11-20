Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер поделился мнением, почему в последнее время резко выросло количество травм среди звёзд лиги, включая его одноклубника Энтони Эдвардса, а также Тайриза Халибёртона, Стефена Карри и Джа Моранта.

«Ну, темп игры… У меня нет точных цифр, но количество владений сейчас намного выше, чем раньше, верно? А значит, гораздо больше резких рывков и смен направления… Думаю, что наш подход к тренировкам тоже с этим связан. Это, конечно, дискуссионный вопрос, однако то, как мы работаем с весами… М