В ночь с 20 на 21 ноября в Белграде прошёл матч 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, в котором «Партизан» принимал «Бешикташ». Хозяева паркета одержали победу в овертайме со счётом 91:87.

Главными героями встречи в составе победителей стали защитники Карлик Джонс и Кайл Оллман, набравшие по 18 очков. Джонс также отметился двумя подборами и четырьмя результативными передачами, а Оллман — двумя подборами и четырьмя ассистами. Ощутимую поддержку им оказали центровой Кеварриус Хэйс (14 очков, пять подборов) и разыгрывающий Алессандро Пайола, записавший на свой счёт 12 очков и восемь результативных передач.

У «Бешикташа» самым результативным игроком стал защитник