Евролига: результаты 13-го тура
В ночь с 20 на 21 ноября завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники баскетбола смогли посмотреть четыре матча 13-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Евролига. Результаты 13-го тура:
«Анадолу Эфес» — АСВЕЛ — 107:81;
«Олимпиакос» — «Реал» Мадрид — 92:76;
«Барселона» — «Црвена Звезда» — 100:103 ОТ;
«Партизан» — «Бешикташ» — 91:87 ОТ.
Нынешний розыгрыш — 26-й сезон современной эры Евролиги. Включая предыдущую версию соревнований как Кубок чемпионов Европы ФИБА, это 69-й сезон главного баскетбольного турнира для европейских мужских клубов. Действующим чемпионом является греческий «Олимпиакос».
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