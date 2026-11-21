В ночь с 20 на 21 ноября завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники баскетбола смогли посмотреть четыре матча 13-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты 13-го тура:

«Анадолу Эфес» — АСВЕЛ — 107:81;

«Олимпиакос» — «Реал» Мадрид — 92:76;

«Барселона» — «Црвена Звезда» — 100:103 ОТ;

«Партизан» — «Бешикташ» — 91:87 ОТ.

Нынешний розыгрыш — 26-й сезон современной эры Евролиги. Включая предыдущую версию соревнований как Кубок чемпионов Европы ФИБА, это 69-й сезон главного баскетбольного турнира для европейских мужских клубов. Действующим чемпионом является греческий «Олимпиакос».