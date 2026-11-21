В субботу, 21 ноября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание матчей на 21 ноября (время московское):

12:30 — «Динамо» Владивосток — «Локомотив-Кубань»;

14:30 — МБА — «Зенит»;

16:30 — «Автодор» — «Бетсити Парма».

После 10 матчей регулярного чемпионата осталась одна команда, которая не потерпела ни одного поражения — ЦСКА, который и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте «Локомотив-Кубань» (восемь побед и одно поражение в девяти играх).