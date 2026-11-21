Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард пропустит как минимум ещё две недели регулярного чемпионата НБА из-за проблем с левым коленом. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации журналиста, восстановление двукратного чемпиона НБА проходит успешно. В «Торонто» рассчитывают, что после возвращения Леонард сможет стабильно выступать без новых осложнений. При этом точная дата его выхода на площадку пока не определена.

Напомним, Леонард не участвует в матчах с конца октября из-за отёка левого колена. Ранее стало известно, что у баскетболиста также диагностирована тендинопатия надколенника, с которой он сталкивался в 2019 году.

Однако, по информации журналиста Sportsnet Майкла Грейнджа, это не единственная проблема с коленом американца.

В нынешнем регулярном чемпионате НБА Леонард провёл лишь два матча, набирая в среднем 19,5 очка и делая 7,5 подбора.