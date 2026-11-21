«Лейкерс» вошли в тройку худших команд НБА по разнице очков в четвёртых четвертях

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимают третье место с конца в НБА по средней разнице набранных и пропущенных очков в четвёртых четвертях матчей регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

Согласно статистике, представленной во время телевизионной трансляции НБА, калифорнийская команда уступает соперникам в заключительных четвертях в среднем 4,6 очка за встречу. Хуже показатели лишь у «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

Фото: Кадр из трансляции

Пять худших команд НБА по средней разнице очков в четвёртых четвертях:

1. «Шарлотт Хорнетс» — «-7,4».

2. «Нью-Орлеан Пеликанс» — «-5,8».

3. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «-4,6».

4. «Лос-Анджелес Клипперс» — «-3,4».

5. «Милуоки Бакс» — «-1,8».

Примечательно, что, несмотря на проблемы в заключительных четвертях, «Лейкерс» выиграли 13 из 16 матчей нынешнего ре