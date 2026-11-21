Видео: Вагнер забил решающий мяч за 2,8 секунды до сирены в матче с командой Егора Дёмина
Форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер забил победный мяч через двух соперников в выездном матче группового этапа Кубка НБА с «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 113:111.
При счёте 111:111 Вагнер получил мяч от Джейлена Саггса после тайм-аута, сместился влево и с отшагом попал со средней дистанции через Ноа Клауни и Джулиуса Рэндла. До конца четвёртой четверти оставалось 2,8 секунды.
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В последней атаке «Бруклина» Рэндл бросил из-за дуги через самого Вагнера и промахнулся.
Вагнер стал самым результативным игроком встречи, на