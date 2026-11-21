20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о состоянии большого пальца руки, который в последних матчах у него был зафиксирован специальной повязкой.

«Ранее я немного повредил большой палец. Провёл с повязкой несколько матчей, но затем почувствовал себя лучше, снял её и снова немного травмировал палец. Сейчас я чувствую себя хорошо, он уже не так сильно меня беспокоит. Просто не хочу снова его повредить, слишком рано отказавшись от повязки. Поэтому сейчас это скорее мера предосторожности», — приводит слова Дёмина Yes Network.

В начале ноября россиянин пропустил шесть матчей «Бруклина» из-за ушиба кости правой стопы, после чего вернулся на площадку во встрече с «Нью-Орлеан Пеликанс».

В последнем матче с «Орландо Мэджик» (111:113) Дёмин провёл на площадке 21 минуту, набрав шесть очков, сделав три подбора и две результативные передачи.