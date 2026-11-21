20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о своём дальнейшем положении в составе команды после того, как впервые в нынешнем сезоне НБА начал матч со скамейки запасных.

«Я не знаю. Наверное, этот вопрос лучше задать тренеру. Как бы ни сложилась ситуация, я здесь ради команды», — сказал Дёмин в интервью YES Network, отвечая на вопрос, планируется ли его длительное использование в резервном составе или решение будет приниматься перед каждым матчем.

В матче с «Орландо Мэджик» (111:113) место россиянина в стартовой пятёрке занял Дэнни Вульф. Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес после встречи заявил, что доволен действиями команды после перестановки, однако не дал гарантий относительно дальнейшего распределения ролей.