Фотографии травмированного Энтони Эдвардса вызвали споры о его весе среди болельщиков

25-летний защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс привлёк внимание болельщиков своим внешним видом во время общения с журналистами на фоне восстановления после операции на правом колене.

В социальных сетях появились предположения, что баскетболист набрал вес за время отсутствия на площадке. Обсуждение получило освещение в американском издании Basketball Network.

Фото: Кадр из видео

Напомним, 29 октября Эдвардс перенёс артроскопическую операцию на правом колене. Баскетболист продолжает реабилитацию, а точные сроки его возвращения на площадку пока неизвестны.

В нынешнем сезоне НБА Эдвардс провёл четыре матча, набирая в среднем 33,3 очка, делая 4,8 подбора и отдавая 3,5 результативной передачи.