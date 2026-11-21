Легенда филиппинского баскетбола умер после потери сознания во время матча

В возрасте 46 лет во время матча скончался легендарный филиппинский баскетболист Питер Джун Либо-он Саймон, о чём сообщил аккаунт Courtside Buzz в социальной сети Х.

«Предположительно Саймон перенёс сердечный приступ после того, как потерял сознание во время выставочного баскетбольного матча в Давао, Филиппины. Его доставили в больницу Сан-Педро, где он позже скончался», — говорится в сообщении.

Питер Джун 16 лет играл в Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) за команду «Магнолия Хотшотс». Саймон был выбран под 43-м номером на драфте PBA 2001 года командой «Лусия Риэлторс». Его прозвище было Забивающий Апостол (Scoring Apostle).

За свою карьеру на Филиппинах восемь раз становился чемпионом РВА, а также восемь раз участвовал в Матче звёзд. Выступал на позиции атакующего защитника.