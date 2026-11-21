Бывший центровой и чемпион НБА Брендан Хэйвуд вспомнил дебюта Леброна Джеймса («Сакраменто Кингз») в плей-офф НБА.

«Первая игра Леброна в плей-офф — когда он вышел туда, это было как в кино. Внезапно они показали Леброна на джамботроне . Прежде всего на играх НБА, когда ты выходишь на разминку, болельщиков ещё нет. Но тут болельщики уже были на своих местах, и они уже были с полотенцами клуба. Мы идём на лэйап-лайн, болельщики уже на своих местах, у всех белые полотенца, и они сидят там. И вдруг ты видишь, как Леброн появляется на экране, он произносит речь команде, они врубили тот старый бит Jay-Z Takeover: «ВЫ — «КЛИВЛЕНД КАВАЛЬЕРС» — я ничего не слышу, они машут полотенцами и кричат, я ничего не слышу», — приводит слова Хэйвуда

NBA Courtside в социальной сети Х.

Дебют Леброна Джеймса в плей-офф НБА состоялся 22 апреля 2006 года в первом матче первого раунда Восточной конференции: «Кливленд Кавальерс» обыграл дома «Вашингтон Уизардс» в составе с Хэйвудом со счётом 97:86, а 21-летний форвард оформил трипл-дабл.