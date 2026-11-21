Генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался о выступлениях 27-летнего словенского защитника и лидера калифорнийской команды Луки Дончича в сезоне-2026/2027.

«Все знают, что мы заключили с ним новый контракт [в межсезонье], и мы знали, что он выдающийся игрок, но в этом году он превзошёл даже наши ожидания. Просто потрясающе наблюдать за ним каждый вечер. Он иллюзионист. Так я его называю каждый вечер. Он делает что-то неожиданное», — приводит слова Пелинки аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.

После 17 матчей «Лейкерс» возглавляют турнирную таблицу, одержав 14 побед при трёх поражениях.