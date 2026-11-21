Владислав Голдин оформил четвёртый дабл-дабл за пять матчей в фарм-клубе НБА

25-летний российский центровой «Майами Хит» и его фарм-клуба «Су-Фолс Скайфорс» Владислав Голдин оформил четвёртый дабл-дабл в пяти матчах сезона-2026/2027 Лиги развития НБА (G-лиги).

В ночь на 21 ноября «Су-Фолс» обыграл «Винди-Сити Буллз», фарм-клуб «Чикаго Буллз», со счётом 145:129. Голдин провёл на площадке 26 минут, набрал 18 очков, сделал 12 подборов, три результативные передачи и четыре блок-шота, установив личный рекорд сезона по последнему показателю. Также на счету россиянина две потери.

В предыдущем матче с «Ноблсвилл Бум» (155:131) центровой набрал 27 очков и сделал 12 подборов. Ранее во встрече с «Кливленд Чардж» (148:142) Голдин обновил личный рекорд результативности в G-лиге, записав на свой счёт 31 очко.

«Су-Фолс» одержал пять побед в пяти стартовых матчах сезона. При этом во всех пяти встречах команда неизменно набирала не менее 120 очков.