НБА: расписание игр в ночь на 22 ноября

В ночь с 21 на 22 ноября состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников североамериканской лиги ожидает шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

НБА. Расписание встреч в ночь с 21 на 22 ноября (время московское):

21:00. «Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс»;

3:30. «Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»;

4:00. «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»;

4:00. «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз»;

4:00. «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»;

6:00. «Сакраменто Кингз» — «Бостон Селтикс».