Черногорский баскетбольный клуб «Будучность» объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Нэйтом Мэйсоном.

На данный момент неизвестно, на какой срок Нэйт заключил соглашение с коллективом из Черногории.

Фото: Пресс-служба «Будучности»

За профессиональную карьеру Нэйт выступал в чемпионатах Израиля, России, Германии, Китая, Пуэрто-Рико, Франции, Турции и ОАЭ. В сезоне-2020/2021 Мэйсон играл за «Автодор», где в среднем набирал 14,9 очка и делал 6,2 передачи за матч.

С сезона-2024/2025 был игроком БК «Дубай», прошлый сезон почти полностью пропустил из-за травмы шейного отдела. А летом Нэйт присоединился к российскому «Зениту», в составе которого провёл 11 матчей.