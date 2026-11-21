Единая лига: результаты матчей 21 ноября
Сегодня, 21 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ждали три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Единая лига. Результаты матчей 21 ноября:
«Динамо» Владивосток — «Локомотив-Кубань» — 90:97;
МБА — «Зенит» — 75:79;
«Автодор» — «Бетсити Парма» — 75:89.
Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. В первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).
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