Сегодня, 21 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ждали три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Единая лига. Результаты матчей 21 ноября:

«Динамо» Владивосток — «Локомотив-Кубань» — 90:97;

МБА — «Зенит» — 75:79;

«Автодор» — «Бетсити Парма» — 75:89.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. В первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).