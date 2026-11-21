ФИБА-Европа сохранила запреты в отношении баскетбольных команд из России и Беларуси

Совет ФИБА-Европа оставил в действии запрет на выступление баскетбольных команд из России и Беларуси на европейских турнирах под баннером Международной федерации баскетбола. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также отметим, что было продлено решение о переносе домашних матчей израильских клубов на нейтральные арены.

Российские и белорусские клубы были официально отстранены от участия в европейских турнирах с февраля 2022 года. При этом недавно появилась вероятность возвращения российских клубов в Евролигу через Адриатическую лигу, но в случае снятия санкций в декабре на заседании центрального бюро ФИБА.