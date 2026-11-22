«Партизан» продлил контракт с главным тренером до 2029 года

Президент «Партизана» Остоя Мияйлович рассказал о продлении контракта с главным тренером Жоаном Пеньярройей до 2029 года.

«Мы решили дать тренеру Пеньярройе возможность работать с нами ещё два года. Он пришёл в очень напряжённый период после ухода Желько Обрадовича, прекрасно понимая, насколько сложная ситуация сложилась в клубе.

Сейчас у нас лучший результат — семь побед и шесть поражений. Это лучший показатель на данном этапе сезона с момента нашего возвращения в Евролигу»,— приводит слова Мияйловича Basket News.

Напомним, Пеньярройя возглавил «Партизан» в декабре 2025 года, сменив на посту Желько Обрадовича.