Тайлер Хирроу вошёл в историю «Милуоки» после 50 очков в матче с «Филадельфией»

Защитник «Милуоки Бакс» Тайлер Хирроу стал вторым игроком в истории клуба, которому удалось набрать не менее 50 очков, сделать 10 подборов и реализовать пять трёхочковых бросков за один матч НБА.

Впервые такого сочетания показателей добился Крис Миддлтон в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба НБА в соцсети X.

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс» (129:132) Хирроу установил личный рекорд результативности, набрав 50 очков. Защитник также сделал 11 подборов, отдал семь результативных передач и реализовал 7 из 12 трёхочковых бросков.

При этом «Милуоки» потерпел 13-е поражение подряд и занимает последнее место в Восточной конференции.