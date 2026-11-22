Лука Дончич установил уникальный рекорд НБА, который не покорялся никому в истории

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич установил уникальное достижение в НБА. Он стал первым игроком в истории лиги, которому удалось набрать не менее 550 очков, сделать 100 подборов и отдать 100 результативных передач за первые 15 личных матчей регулярного чемпионата.

Об этом сообщает пресс-служба «Лейкерс». Ранее ни один баскетболист НБА не достигал всех трёх отметок за столь короткий отрезок на старте сезона.

Исторический результат Дончич оформил по итогам встречи группового этапа Кубка НБА с «Сакраменто Кингз», завершившейся победой «Лейкерс» со счётом 106:104. Словенец набрал 25 очков, сделал четыре подбора и отдал восемь результативных передач.