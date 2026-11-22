Бывший защитник «Кливленд Кавальерс», чемпион НБА 2016 года Иман Шамперт назвал своего бывшего одноклубника, 41-летнего форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса величайшим игроком в истории баскетбола по влиянию на нападение команды.

«Цифры не лгут, цифры не лгут. Вы меня знаете, для меня главное — победы и факты. Что я могу сказать? Много ли игроков входят в пятёрку лучших в истории сразу по нескольким статистическим показателям? Что тут ещё скажешь?» — приводит слова Шамперта TalkBasket.

Напомним, Джеймс является лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НБА. Кроме того, совсем недавно американец обошёл Джейсона Кидда по количеству результативных передач за карьеру и поднялся на третье место в истории лиги по этому показателю.

Шамперт и Джеймс вместе выступали за «Кливленд» с 2015 по 2018 год. В 2016 году они стали чемпионами НБА, обыграв «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии со счётом 4-3.