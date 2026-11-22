Виктор Вембаньяма вышел на второе место в истории «Сан-Антонио» по матчам с 50+ очками

22-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма вышел на второе место в истории клуба по количеству матчей с 50 и более набранными очками в регулярных чемпионатах НБА.

Встреча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (114:91) стала для француза третьей с подобной результативностью. Таким образом, Вембаньяма повторил достижение легендарного Дэвида Робинсона, который также трижды преодолевал отметку в 50 очков.