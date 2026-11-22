Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка заявил, что клуб намерен активно работать на рынке обменов НБА, несмотря на успешное начало сезона-2026/2027.

«Мы будем активны перед дедлайном обменов, чтобы устранить недостатки, которые видим. Считаем, что у этой команды есть реальные шансы далеко пройти в плей-офф, поэтому хотим предоставить ей как можно больше талантливых игроков. Не стоит терять голову из-за удачного старта, но пока всё складывается отлично, и мы надеемся, что так будет продолжаться», — приводит слова Пелинки NBC Sports.

После 17 матчей регулярного чемпионата команда из Лос-Анджелеса одержала 14 побед при трёх поражениях и делит лидерство в Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс».

Лидером «Лейкерс» является 27-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич, набирающий в среднем 37,2 очка за матч.