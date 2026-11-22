В ночь на 22 ноября состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты встреч в ночь на 22 ноября:

«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 132:129;

«Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 97:96;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 114:91;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 104:95;

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 110:100;

«Сакраменто Кингз» — «Бостон Селтикс» — 97:96.