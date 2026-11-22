В воскресенье, 22 ноября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание матчей на 22 ноября (время московское):

14:00 — «Уралмаш» — «Енисей»;

17:00 — ЦСКА— УНИКС.

После 10 матчей регулярного чемпионата осталась одна команда, которая не потерпела ни одного поражения — ЦСКА, который и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте «Локомотив-Кубань» (девять побед и одно поражение в 10 играх). УНИКС — третий (восемь побед и два поражения).