Форвард «Сакраменто Кингз» Киган Мюррэй забил победный мяч в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс», а в последнем владении помешал Пэйтону Притчарду ответить.

За 11,8 секунды до сирены Притчард попал со средней дистанции и вывел «Бостон» вперёд — 96:95. После тайм-аута Дариус Эйкафф прошёл под кольцо и промахнулся, но Мюррэй выпрыгнул в окружении трёх соперников и добил мяч за пять секунд до конца.

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В ответной атаке Притчард попытался уйти от Мюррэя на ведении, но под его опекой бросил с отклонением и не попал даже в кольцо.

«Сакраменто» выиграл со счётом 97:96, одержал первую домашнюю победу в сезоне и прервал серию из восьми поражений. Мюррэй завершил встречу с 15 очками и 12 подборами.