Дончич и Вембаньяма вдвоём провели больше матчей с 50+ очками, чем вся остальная НБА

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», и 22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио Спёрс» в сезоне-2026/2027 вдвоём провели больше матчей с 50+ очками, чем все остальные игроки лиги.

В 17 играх регулярного чемпионата нынешнего розыгрыша Дончич и Вембаньяма на двоих провели четыре матча с 50+ очками (по два у каждого), в то время как представители других команд суммарно записали на свой счёт три встречи.

Помимо Луки и Виктора, 50+ очков в этом сезоне набрали: Тайлер Хирроу из «Милуоки Бакс» (50 очков в матче с «Филадельфией Сиксерс»), Джеймс Харден из «Кливленд Кавальерс» (51 очко с «Индианой Пэйсерс») и Кейд Каннингем из «Детройт Пистонс» (52 очка с «Вашингтон Уизардс»).