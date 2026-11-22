Бывшая звезда НБА Ховард рассказал о решении, из-за которого упустил шанс сыграть с Карри

40-летний бывший американский центровой Дуайт Ховард рассказал, что во время выступлений за «Орландо Мэджик» выступил против возможного приобретения клубом разыгрывающего Стефена Карри, который тогда защищал цвета «Голден Стэйт Уорриорз».

«В то время я хотел играть с Монтой Эллисом. А «Орландо» хотел заполучить Стефа. Я сказал нет, потому что не знал, что Уорделл Стеф Карри станет одним из величайших снайперов в мире», — рассказал Ховард в подкасте The AM Hoops Show на YouTube.

Позднее бывший центровой назвал своё решение глупым и признался, что сожалеет о нём. По информации ведущего подкаста Кейси Кирнана, разговор с руководством «Орландо» состоялся в 2011 году.

В тот период Карри испытывал проблемы с голеностопом, тогда как Эллис являлся одним из лидеров «Голден Стэйт». В марте 2012 года «Уорриорз» обменяли Эллиса в «Милуоки Бакс», сохранив Карри.

Впоследствии разыгрывающий четырежды становился чемпионом НБА и дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата.