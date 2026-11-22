«Голден Стэйт» без Карри показал атакующую эффективность ниже худшей команды в истории НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» столкнулся с серьёзным кризисом в нападении после травмы 38-летнего разыгрывающего Стефена Карри. Об этом сообщает журналист San Francisco Chronicle.

За последние четыре матча показатель атакующей эффективности «Уорриорз» составил лишь 95,1 очка на 100 владений. Это ниже результата «Шарлотт Бобкэтс» в сезоне-2011/2012 (95,2), когда команда одержала семь побед при 59 поражениях и установила антирекорд НБА по проценту выигранных встреч.

Примечательно, что «Голден Стэйт» проиграл четыре последних матча с разницей не менее 20 очков, ни разу не добравшись до отметки в 100 очков.

Всего после повреждения Карри «Уорриорз» потерпели пять поражений подряд. При этом до травмы лидера команда выиграла восемь встреч кряду.