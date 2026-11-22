Неназванный скаут одного из клубов Восточной конференции НБА раскритиковал внутреннюю культуру «Вашингтон Уизардс», оценивая условия, в которых начинает профессиональную карьеру 19-летний американский форвард Эй Джей Дибанца, выбранный под первым номером на драфте 2026 года.

«Он оказался в непростых условиях для новичка. В этой команде от ведущих игроков не требуют особой ответственности, поэтому и от остальных её не требуют», — заявил скаут в материале журналиста ESPN Брайана Уиндхорста.

На момент публикации материала «Вашингтон» занимал 11-е место в Восточной конференции с пятью победами и 11 поражениями. Дибанца в среднем набирал 16,3 очка, делал 6,6 подбора и 2,3 результативные передачи за матч.

Ранее в матче с «Торонто Рэпторс» (103:99) форвард набрал 23 очка и сделал 12 подборов, оформив свой первый дабл-дабл в НБА.