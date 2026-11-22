Необычный бросок Виктора Вембаньямы набрал почти 100 млн просмотров за сутки

Видеозаписи необычного броска 22-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы набрали почти 100 млн просмотров в социальных сетях НБА за первые 24 часа после публикации. Об этом сообщает Legion Hoops в социальной сети X.

По информации источника, эпизод стал самым просматриваемым игровым моментом нынешнего сезона НБА.

Речь идёт о моменте матча с «Лос-Анджелес Клипперс» (124:112), состоявшегося 20 ноября. Получив передачу Стефона Касла, Вембаньяма подпрыгнул перед кольцом, однако вместо привычного броска сверху отправил мяч в корзину движением, напоминающим бросок в прыжке.