НБА: расписание игр в ночь с 22 на 23 ноября

В ночь с 22 на 23 ноября состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников североамериканской лиги ожидает семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

НБА. Расписание встреч в ночь с 22 на 23 ноября (время московское):

23:30 — «Атланта Хоукс» – «Детройт Пистонс»;

2:00 – «Майами Хит» – «Оклахома-Сити Тандер»;

3:00 – «Вашингтон Уизардс» – «Орландо Мэджик»;

3:00 – «Юта Джаз» – «Даллас Маверикс»;

3:00 – «Чикаго Буллз» – «Денвер Наггетс»;

4:00 – «Нью-Йорк Никс» – «Индиана Пэйсерс»;

4:30 – «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс».