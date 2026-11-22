25-летний российский центровой команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» и её фарм-клуба «Су-Фолс Скайфорс» Владислав Голдин во время матча Лиги развития (G-лиги) повторил собственный рекорд результативности в фарм-коллективе.

В ночь на 22 ноября «Су-Фолс Скайфорс» встретился с фарм-клубом «Чикаго Буллз» — «Винди Сити Буллз» и одержал победу со счётом 128:119. Голдин закончил матч со следующей статистикой — 31 очко (12/14 со средней, 0/1 трёхочковых и семь штрафных), восемь подборов, две передачи, три блок-шота.

Неделю назад в победном матче с «Кливленд Чардж» (148:142) Владислав впервые набрал 31 очко.