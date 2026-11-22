Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс организовал для своих одноклубников закрытый показ фильма «Рокки — это я» (I Play Rocky), посвящённого созданию знаменитой картины «Рокки» 1976 года с Сильвестром Сталлоне. Об этом сообщает Associated Press.

Мероприятие состоялось в пятницу, 20 ноября. На просмотр были приглашены игроки «Филадельфии», члены их семей и сотрудники клуба. Среди присутствовавших оказались Джейлен Браун, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Лабарон Филон-младший, Джабари Уокер, Тако Фолл и Адем Бона.

Главный тренер команды Ник Нёрс не смог присутствовать на показе из-за ранее запланированных дел. При этом специалист выразил надежду, что подобные совместные мероприятия помогут сплотить коллектив.

Фильм режиссёра Питера Фаррелли рассказывает, как Сильвестр Сталлоне добивался съёмок «Рокки» и права самостоятельно исполнить главную роль. В 2026 году оригинальной картине исполняется 50 лет.