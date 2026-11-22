Телевизионная аудитория матчей «Филадельфии Сиксерс» в нынешнем сезоне НБА увеличилась на 150% по сравнению с прошлым чемпионатом. Рост интереса к команде произошёл после перехода 41-летнего американского форварда Леброна Джеймса.

Как сообщает журналист The Philadelphia Inquirer Роб Торное со ссылкой на данные Nielsen, средняя аудитория трансляций «Филадельфии» на региональном телеканале NBC Sports Philadelphia достигла почти 215 тыс. зрителей за матч. В прошлом сезоне этот показатель составлял около 86 тыс. человек.

Интерес болельщиков заметно вырос и к сопутствующим программам. Средняя аудитория предматчевого шоу Sixers Pregame Live превысила 50 тыс. зрителей, увеличившись более чем на 220%. Послематчевую программу Sixers Postgame Live в среднем смотрят почти 80 тыс. человек.

Напомним, Джеймс присоединился к «Филадельфии» прошлым летом, подписав двухлетний контракт. Нынешний сезон стал для четырёхкратного чемпиона НБА 24-м в профессиональной карьере.