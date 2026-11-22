22-летний центровой «Енисея» Егор Ванин обновил личный рекорд по очкам в Единой лиге

22-летний российский центровой красноярского «Енисея» Егор Ванин установил личный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ. Достижение покорилось баскетболисту в гостевом матче регулярного чемпионата с екатеринбургским «Уралмашем» (69:80).

Ванин провёл на площадке 22 минуты, набрав 20 очков и сделав шесть подборов. Центровой реализовал восемь из девяти двухочковых бросков, а его коэффициент полезности составил 27 баллов.

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