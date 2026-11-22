Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо пообещал одному из болельщиков команды завоевать чемпионский титул в НБА. Разговор состоялся на баскетбольной площадке в Майами, а видеозапись появилась в социальной сети TikTok.

«Ты должен принести чемпионский перстень в Майами, дружище», — обратился болельщик к двукратному MVP НБА. «Принесу», — ответил Адетокунбо.

Адетокунбо пообещал болельщику выиграть чемпионат НБА с «Майами»

Напомним, минувшим летом греческий баскетболист перешёл в «Майами» из «Милуоки Бакс» в результате обмена. В 2021 году Яннис стал чемпионом НБА в составе «Бакс», а также был признан самым ценным игроком финальной серии.

В нынешнем регулярном чемпионате «Майами» одержал девять побед в 15 матчах. После четырёх поражений на старте сезона команда Эрика Споэльстры выиграла 9 из 11 следующих встреч, включая шесть последних.