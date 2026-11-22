«Они ещё придут к нам сами». Президент УНИКСа Богачёв — об отстранении российских команд

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал решение совета ФИБА-Европа оставить в силе отстранение российских и белорусских команд от международных соревнований, назвав его несправедливым.

«Очень плохо. Отстранение — вообще очень тяжело с точки зрения комплектования клубных команд: знаменитым тренерам и высококлассным игрокам Евролигу давай. Плохо, несправедливое решение. Спорт — это спорт, а политика — это политика. Спорт всегда должен быть вне политики.

Наши команды должны участвовать в международных соревнованиях. Что ж, переживём. Они ещё придут к нам сами и будут просить, чтобы мы приняли участие. Здесь ведь есть и финансовая составляющая, взносы. Они тоже от этого зависят», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».