Заслуженный тренер России Сергей Елевич резко отреагировал на решение совета ФИБА-Европа оставить в силе отстранение российских и белорусских команд от международных турниров, назвав это дискриминацией.

«Что здесь скажешь? Не исполняют рекомендации МОК. Здесь нужно подавать во все суды, куда возможно. Нужно подавать в Спортивный арбитражный суд обязательно. Это нельзя так оставлять. Происходит самая настоящая дискриминация!» — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские клубы были официально отстранены от участия в европейских турнирах с февраля 2022 года. При этом недавно появилась вероятность возвращения российских клубов в Евролигу через Адриатическую лигу, но в случае снятия санкций в декабре на заседании центрального бюро ФИБА.