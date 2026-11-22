ЦСКА в овертайме обыграл УНИКС и одержал 11-ю победу подряд в Единой лиге

В воскресенье, 22 ноября, в Москве состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого местный ЦСКА принимал гостей из Казани — команду УНИКС. Хозяева площадки в овертайме одержали победу со счётом 100:94 (20:24, 26:27, 21:20, 16:12, 17:11).

Лучшим игроком матча стал американский разыгрывающий защитник ЦСКА Мело Тримбл — 21 очко и три подбора при коэффициенте эффективности «+12».

У казанцев отметился баскетболист Лука Шаманич — 14 очков, семь подборов и одна передача.

Напомним, команды встречались в финале плей-офф Единой лиги в прошедшем сезоне. Московский клуб одержал победу со счётом 4-0 в серии и стал чемпионом.