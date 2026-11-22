Московский ЦСКА в овертайме обыграл казанский УНИКС со счётом 100:94 ОТ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Эта победа стала для армейцев 11-й подряд на старте текущего сезона.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 21 очко и сделавший три подбора. У казанской команды лучшим был Лука Шаманич с 14 очками и семью подборами.

В следующем матче московская команда сыграет с «Уралмашем». Игра состоится 4 декабря в Ека