Московский баскетбольный клуб ЦСКА в овертайме переиграл казанский УНИКС со счётом 100:94 (20:24, 26:27, 21:20, 16:12, 17:11) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Эта победа стала для армейцев седьмой подряд над казанским клубом во всех турнирах.

В последний раз казанцы побеждали армейцев 15 марта 2026 года, когда взяли верх со счётом 86:80. После этого ЦСКА обыграл УНИКС в финале Winline Basket Cup (73:62), выиграл все четыре встречи финальной серии Единой лиги сезона-2025/2026 и победил в матче за третье место Суперкубка в сентябре (79:59).