Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал волевую победу своей команды в овертайме над казанским УНИКСом (100:94 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего позвольте начать с благодарности болельщиков, которые пришли сегодня. Благодарю за их поддержку. Нам всегда очень важно чувствовать, что им нравится то, что мы делаем. Также очень важно, что мы смогли защитить домашнюю площадку в игре с сильнейшими командами в первом круге.

Что касается игр