Единая лига: результаты матчей 22 ноября
В воскресенье, 22 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола могли посмотреть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Единая лига. Результаты матчей 22 ноября:
«Уралмаш» — «Енисей» — 80:69;
ЦСКА— УНИКС — 100:94 ОТ.
После 11 матчей регулярного чемпионата осталась одна команда, которая не потерпела ни одного поражения, — ЦСКА, который и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте «Локомотив-Кубань» (девять побед и одно поражение в 10 играх). «Зенит» — третий (девять побед и три поражения).