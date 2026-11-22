В воскресенье, 22 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола могли посмотреть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты матчей 22 ноября:

«Уралмаш» — «Енисей» — 80:69;

ЦСКА— УНИКС — 100:94 ОТ.

После 11 матчей регулярного чемпионата осталась одна команда, которая не потерпела ни одного поражения, — ЦСКА, который и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте «Локомотив-Кубань» (девять побед и одно поражение в 10 играх). «Зенит» — третий (девять побед и три поражения).