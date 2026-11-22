Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер», двукратный MVP НБА Шэй Гилджес-Александер высказался о трудностях в команде, которые связаны с серьёзными кадровыми потерями.

«Вы знаете, это даже интересно. Последние пару лет ветер дул нам в спину, и во многих матчах всё складывалось в нашу пользу. А теперь нам приходится преодолевать трудности, и в этом есть что-то интересное. Я принимаю этот вызов. Он сделает меня лучше. Мы не можем каждый вечер на протяжении следующего десятилетия оставаться на вершине. Так не бывает. Поэтому для меня это дополнительная мотивация. В конце тоннеля всегда есть свет», – приводит слова Гилджес-Александера Sports Illustra