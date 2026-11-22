Российский форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий оценил уровень иностранных игроков в составе команды в текущем сезоне.

— Сильнее ли в этом сезоне легионеры?

— В этом году клуб подобрал очень хороших иностранцев, которые выдают качественный баскетбол. Возможно, не все сейчас стабильны, но я считаю, что, когда мы выйдем на тот уровень, который должны, каждый будет показывать свой максимум, — приводит слова Беленицкого пресс-служба УНИКСа.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Единой лиги УНИКС занимает четвёртое место в турнирной таблице. В активе команды из Казани восемь побед и три поражения.